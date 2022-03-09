مكالمة بين بوتين والمستشار الألماني بعد طلب وساطة من الرئيس الأوكراني

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أعقاب إعلان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، أن كييف طلبت من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي ونظيره الروسي، في أحدث تطور ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

بوتين يناقش نتائج التفاوض مع أوكرانيا

وكشف بيان الكرملين عن أن بوتين ناقش مع «شولتس» خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه جرى خلال المكالمة إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس.

ولفت بيان الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أطلع المستشار الألماني، على ما وصفه بمحاولات القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء الآمن للمدنيين.

مكتب الرئيس الأوكراني: طلبنا المساعدة لتنظيم لقاء مع بوتين

جاء ذلك، بعد أن أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس، المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تطور جديد ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وأعرب نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيجور جوفكفا، عن استعداد زيلينسكي للتفاوض مع بوتين، قائلا: «المفاوضات الجادة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع الروس ستكون ممكنة على المستوى الرئاسي، ورئيسي مستعد لذلك».

وأضاف نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: «يجب أن يساعدنا الشركاء الدوليون في تنظيم مثل هذا الاجتماع. نحن نتحدث مع المستشار الألماني لتنظيم هذا الاجتماع».

جوفكفا: كييف مستعدة لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا

وأشار «جوفكفا» إلى أن كييف مستعدة لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، بشرط أن تُقدم لها ضمانات أمنية، وأن تكون هذه الضمانات مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، لا أن تقتصر على روسيا.

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات، على مدار الأيام الماضية، وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين وإيصال المواد الغذائية والأدوية، لكن الممرات الإنسانية لم تعمل بشكل كامل.