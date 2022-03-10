بشرى لأهالي قنا.. 15 معرض سلع «أهلا رمضان» المخفضة خلال أيام

أعلن محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، عن افتتاح 15 معرض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظة، في موعد أقصاه 15 مارس الجارى، لتوفير سلع غذائية مخفضة السعر.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقد، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة لمناقشة استعدادات محافظة قنا لافتتاح المعارض الرمضانية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

حملات مكثفة لمراقبة الأسعار

وأشار أبو كريشة إلى أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، كلف مديرية التموين بالمراقبة المستمرة لأسعار السلع الغذائية واللحوم، والتنبيه على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلى شن حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضبط السوق، وتحرير محاضر للمخالفين.

وطالب الغرفة التجارية بضرورة التنسيق مع جميع التجار، ليكون هامش الربح خفيفًا، حيث تقام المعارض لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، خاصة خلال شهر رمضان.

كافة منتجات البيوت المصرية

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين ستشرف بشكل مستمر على المعارض، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتابع دائماً مدى توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية، مضيفاً أن المعارض ستضم كل ما يحتاجه البيت المصري من منتجات وسلع مختلفة.