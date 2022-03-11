سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 11 مارس 2022

حالة من التذبذب الضخمة بين الارتفاع والانخفاض، شهدتها أسعار الذهب منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فبعد أن تخطت حاجز الـ1000 جنيه لسعر الجرام الواحد من عيار 24، تراجعت الأسعار، أول أمس، مما جعل بعض الراغبين في شراء الذهب يتساءلون عن تطورات السعر، خاصة لعيار 21، نظرا لكونه الملاذ الآمن لهم، لأي أحداث سياسية واقتصادية مستقبلية بالعالم.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه من المواطنين والمتابعين والقراء، ويرغبون في مطالعته، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 11 مارس من عام 2022، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر يتراوح بين 1001 جنيه و1005 جنيهات، بعد أن وصل سعره مسبقا إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بين 876 جنيها و880 جنيها، بعد أن وصل سعره أول أمس إلى 887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم قيمة تتراوح بين 751 جنيها و754 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى قيمة تتراوح بين 7008 جنيهات و7040 جنيها.

سعر الكيلو الذهب

فيما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1001143 و1005714 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال

وانخفضت أيضا أسعار الذهب في أسواق المال، اليوم، ليسجل سعر الجرام قيمة تصل إلى 63.94 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 56.95 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 47.96 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7036 جنيها أي ما يعادل نحو 447.61 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 1.005.100 جنيه، ما يعادل 63.942 دولار.