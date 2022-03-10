تجار الصاغة: إقبال كبير على بيع الذهب عيار 21 القديم بعد ارتفاع سعره

واصلت أسعار الذهب صعودها، اليوم الخميس، بقيمة تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات للجرام الواحد، عقب تراجعها أمس، وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، أنّ المعدن النفيس سيعاني من التذبذب خلال اليوم الواحد بين الصعود والهبوط التدريجي.

إقبال كبير على بيع المشغولات الذهبية

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسواق سجّلت إقبالا كبيرا على بيع المشغولات الذهبية القديمة وخاصة عيار 21 الشعبي، والذي ربح خلال العام الجاري أكثر من 100جنيه للجرام الواحد.

وأوضح أن عددا كبيرا من المدخرين الصغار فضلوا التصرف في المشغولات الذهبية القديمة وخاصة عيار 21، خلال فترات الارتفاع الكبيرة في الأسعار استعدادا لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

شعبة الذهب: البيع محدود

وفيما يتعلق بالشراء قال «نجيب»، إنّ الإقبال على الشراء محدود في ظل ارتفاع سعر الجرام لأكثر من 870 جنيهًا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الذي يحتاج لسيولة مالية بسبب ارتفاع تكلفة الطعام والشراب.

وأضاف أن عدداً كبيرًا من المتعاملين يفضلون بيع المشغولات المستعملة خلال الفترات التي تشهد فيها أسعار الذهب ارتفاعا بنسب كبيرة، للحصول على سيولة مالية لتلبية احتياجاتهم كما أن الارتفاع غير محفز على الشراء.

هدايا عيد الأم تنعش مبيعات الأوزان الخفيفة

وأضاف أن مبيعات المشغولات الجديدة تركزت في الهدايا ذات الأوزان الخفيفة التي تبدأ من جرام ونصف حتى 10 جرامات بمناسبة عيد الأم، وتوقع سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق، استمرار صعود الذهب بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

سعر الذهب محليا

وسجّل سعر جرام الذهب 997 جنيها لعيار 24، وبيع الجرام الشعبي عيار 21 بسعر 872 جنيهًا، لتتوالى المكاسب على المعدن النفيس، كما بيع جرام الذهب عيار 18 بسعر 747 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 7.997 جنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية سعر 1.980.44 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 63.67 دولار، وبلغ عيار 22 سعر 58.36 دولار وبيع عيار 21 بسعر 55.71 دولار، وعيار 18 بسعر 47.75 دولار.