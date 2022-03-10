سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم.. يقترب من كسر الـ900 جنيه

واصلت أسعار الذهب صعودها، منتصف تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 12 جنيهًا للجرام الواحد، عقب تراجعها أمس، وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، أنّ أسعار الذهب ستعاني من التذبذب خلال اليوم الواحد بين الصعود والهبوط التدريجي، مؤكدين أن الارتفاع سيكون سيد الموقف حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

إقبال كبير على بيع المشغولات الذهبية

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسواق تعاني من ارتفاع حاد فى سعر المعدن النفيس، مدعومة بزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق، والتفاؤل حيال إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى القرار الروسي حول ضريبة الذهب.

وسجلت عقود الذهب الفورية نسبة 0.35% أي حوالي 1995.80 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.75% وسجلت حوالي 2003.00 دولار للأوقية.

شعبة الذهب: البيع محدود

وفيما يتعلق بالشراء قال «نجيب»، إنّ الإقبال على الشراء لا يزال محدود في ظل ارتفاع سعر الجرام حيث أن الارتفاع غير محفز على الشراء بعد أن قارب عيار 21 على كسر حاجز الـ900 جنيه.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 في منتتصف تعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، سعر 1.006 جنيه، وبيع الجرام الشعبي عيار 21 بسعر 880 جنيه، كما بيع جرام الذهب عيار 18 بسعر 754 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 7.040 جنيه، لتتوالى المكاسب على المعدن النفيس.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية سعر 2.006.83 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 64.52 دولار، وبلغ عيار 22 سعر 64.52 دولار وبيع عيار 21 بسعر 56.45 دولار، وعيار 18 بسعر 48.39 دولار.