محافظ المنيا: خط ساخن وغرفة عمليات لمتابعة معارض أهلا رمضان «فيديو»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن رئيس الوزراء وجه مجلس المحافظين بدعم معارض أهلا رمضان 2022، لافتا إلى أنه جرى عقد اجتماع مع الغرفة التجارية ووكيل وزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى بالمنيا.

وأوضح «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن معرض أهلا رمضان كان يعقد في 3 مراكز بالمنيا على مدار السنوات الماضية ولكن هذا العام تقرر إقامته في أكبر 6 مراكز بالمحافظة وهي «مدينة المنيا، ملوى، بني مزار، مغاغة، سمالوط، أبو قرقاص».

القاضي: السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة للمواطنين

وأشار «القاضي» إلى أن السلع الغذائية متوفرة بالأسعار المناسبة للمواطنين، لافتا إلى متابعة المحافظة للأسواق من خلال الخط الساخن وغرفة العمليات على مدار الساعة، لرصد أي شكاوى من المواطنين.

المنيا: مباحث التموين والوحدات المحلية تتابع الأسواق

وأكد محافظ المنيا، أن هناك مجموعات عمل من مباحث التموين والوحدات المحلية انتشرت في الأسواق منذ أول مارس الجاري وبعد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن شوادر أهلا رمضان ستبدأ من يوم 16، بالإضافة لانتشار السيارات المتنقلة في القرى والمدن بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، بالتعاون مع منظومة أمان.

وتشمل قائمة أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022، السكر والزيت والأرز والدقيق واللحوم بأنواعها المختلفة والدواجن والأسماك والسمان والحمام، بالإضافة إلى الياميش بأنواعه مثل قمر الدين وجوز الهند والفول السوداني، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

- عين جمل قلب 250 جراما 50 جنيهاً.

- لوز قلب أمريكي 250 جراما 45 جنيهاً.

- بندق قلب تركي 250 جراما 40 جنيهاً.

- فول سوداني مقشر 500 جرام 21 جنيهاً.

- فستق حصى 250 جراما 65 جنيهاً.

- زبيب إيراني 500 جرام 45 جنيهاً.

- زبيب مصر الإسراء 500 جرام 32.5 جنيه.

- زبيب إسبيرو 500 جرام 30 جنيهاً.

- تمر هندي السلام 300 جرام 25 جنيهاً.

- جوز هند نصف دسم 500 جرام 30 جنيهاً.

- قمر الدين خلود 30 جنيهاً.

- قمر الدين صباح الشام 32 جنيهاً.

- قمر الدين فريش 28 جنيهاً.

- قمر الدين مصري نوران 12 جنيهاً.

- سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيها.

- سعر كيس السكر وزن 1 كيلوجرام 10 جنيهات ونصف.

- سعر كيس الأرز وزن 1 كيلوجرام 8 جنيهات.

- سعر زجاجة الزيت وزن 800 ملي 21 جنيها.

- سعر كيس الدقيق وزن 1 كيلوجرام 9 جنيهات.

- سعر زجاجة الزيت وزن 900 ملي 23.5 جنيه.

- طبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام 30 جنيها.

- طبق سجق وزن 400 جرام 32 جنيها.

- جوز حمام 50 جنيها.

- جوز سمان 29 جنيها.

- كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

- كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

- طبق برجر وزن 400 جرام 30 جنيها.