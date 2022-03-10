جامعات خاصة وأهلية: مستعدون لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

قرارات هامة ومصيرية تخص الطلاب المصريين الدراسين في دولة أوكرانيا، أعلنها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية المختلفة، والسرعة في إيجاد حلول لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية نظرا للظروف الاستثنائية في دولة أوكرانيا، حيث كانت أبرز القرارات في قبول تحويل الطلاب الدارسين من بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، وذلك طبقا للشروط والضوابط، كقبول تحويل الطلاب المقيدين للدراسة بجامعات أوكرانيا قبل الأزمة في 24/2/2022 في جميع التخصصات وفقا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج.

الجامعات: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب

و في السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية الالتزام بجميع قرارات المجلس وان هناك استعدادات على مستوى لقبول الطلاب وفقاً للاشتراطات، موضحين أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة بعدد من الكليات بمختلف التخصصات العلمية ككليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة وعدد من التخصصات، مؤكدين أنهم في انتظار منح شارة البدء و تحديد مجلس الجامعات الأهلية موعد التقدم للالتحاق.

أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بقواعد القبول للطلاب، لافتا إلى أن الاختبارات التي حددها مجلس الوزراء إيجابية لأنها ستعمل على إعطاء الحق للكفاءة في الفوز بفرصة الالتحاق بالجامعات الخاصة و الأهلية، وأن هناك استعدادات لأعلى مستوى لتطبيق قرارات التقدم و الالتحاق، وتوجد العديد من الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات على مستوى الجامعات الخاصة وكذلك الأهلية

الالتزام بقرارات مجلس الوزراء

و من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بمدينة جمصة، أن الجامعة على أتم الاستعداد لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن بعض الطلاب الدارسين في الجامعات الأوكرانية، لافتا إلى أنه يجري انتظار قرار الأعلى للجامعات الخاصة وفتح شارة التقدم و التحويل، وأنه لا يمكن قبول أي طالب خارج الاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، أن هناك أماكن شاغرة بمختلف الجامعات الخاصة و الأهلية، خاصة بعد عدم اكتمال الكليات بالأعداد المقررة لها خلال فترة التقديم التي أتاحتها الوزارة للطلاب المتخلفين عن الالتحاق من السنوات دفعات 2020-2021، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة خلال الفترة الماضية استقبلت نحو 1500 طالب تقدموا للالتحاق بمختلف الكليات على الأماكن الشاغرة من إجمالي عدد 19 ألف مكان شاغر بمختلف الكليات العلمية والأدبية بالجامعات الخاصة .