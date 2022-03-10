«التعليم» تحدد موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس: خريطة زمنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس، موضحة أن الامتحانات ستعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس

وأضافت الوزارة في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2021-2022، أن امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس تعقد ورقيًا، وتركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطالب على فهم المقرر الدراسي، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وتوسع مدارك الطالب.

امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس ليست موحدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للمدارس بالنسبة للصفين الخامس والسادس الابتدائي، ستُعقد ورقيًا ويجري وضعها من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات، موضحة أنها تسير وفق ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وتُصحح في المدارس.

وبالنسبة لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للمدارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قالت الوزارة، إن امتحانات شهري فبراير ومارس تبدأ اعتبارًا من السبت 2 أبريل المقبل حتى يوم الأربعاء 6 من نفس الشهر، ووفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية مارس، وتوضع من بنك الأسئلة ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأكدت أنه سيجري وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية وذلك بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، ويختلف الامتحان من مدرسة لأخرى، وتتنوع الأسئلة لتشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي، موضحة أنه يتم توفير المقررات الدراسية الخاصة بمادة العلوم والرياضيات على منصة «ديسكفري التعليمية» بجانب مجموعة من الصور التي تساعد الطالب في الاستعداد الجيد للامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للمدارس توضع من بنك الأسئلة

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس تعقد في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للترم الثاني، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي.