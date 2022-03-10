في ذكرى ميلادها.. قصة أول أجر حصلت عليه يسرا من التمثيل

تحتفل الفنانة يسرا اليوم الخميس بعيد ميلادها، والتي تعد من أهم نجمات السينما المصرية، فهي من مواليد مدينة القاهرة، انفصل والداها وهي طفلة، لذلك لم تكن حياتها سعيدة وكان والدها يعاملها بقسوة، وبدأت مشوارها الفني في منتصف السبعينات، وبشكل تدريجي اكتسبت حب الجمهور، خاصةً خلال تعاونها مع الفنان عادل إمام والفنان أحمد زكي، ومن أشهر أفلامها «طيور الظلام» و«الإرهاب والكباب» و«الراعي والنساء».

وقالت يسرا في لقاء تلفزيوني سابق لها على فضائية «art»، إن أول من اكتشفها هو المصور عبدالحليم نصر، ومنحها أول بطولة في حياتها، وهي «قصر في الهوا» وكان ذلك الفيلم من إنتاجه وإخراجه، وبطولة الفنان مصطفى فهمي، وأول أجر اقتضته كان «1000 جنيه» وكان في أواخر عام 1974.

وأضافت «يسرا» بأن الدور الذي جسدته في الفيلم كان دور مطربة، لبنت تعمل في مجال التدريس، ثم تركت التدريس من أجل الفن، وحدثت قصة حب بينها وبين زميلها وافترقا بسبب الشهرة.

عدم اتقان يسرا للغناء خلال تصوير الفيلم

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن «عبدالحليم نصر» سألها في يومٍ ما: «بتعرفي تغني يا يسرا؟» لترد عليه قائلة إنها تستطيع أن تغني وترقص وتفعل كل شئ فيما يتعلق بالفن، معقبة: «وداني عند الأستاذ أحمد صدقي، وقالي أنا عاوز أعمل فيلم بنجاح فيلم شاطئ الغرام، فقولت له ياريت»، موضحة أنه أخذها هناك حتى يعرف قدرات صوتها، ولكنها كانت غير قادرة على النطق.

حرص فريق العمل على إحضار مطربة

وأوضحت «يسرا» أن طاقم العمل والإنتاج في الفيلم، حرص على إحضار بمطربة ما للغناء بدلًا منها في الفيلم، موضحة: «جابوا واحدة تغني مكاني وأنا كنت بعمل بلاي باك على صوتها»، مضيفةً أنها اتقنت «البلاي باك» ولذلك الناس اعتقدت أنه صوتها الحقيقي، مؤكدة: «رغم إن صوتها مكنش مشابه ليا وكان صوت قوي، وصوت مطربة، بجد لكن أنا اتقنت البلاي باك على صوتها».