الفنانات تهنئن يسرا بعيد ميلادها الـ67..«كل سنة وأنتي أحلى هانم»

تحتفل الفنانة يسرا اليوم الخميس، الموافق 10 مارس، بعيد ميلادها الـ 67، إذ ولدت عام 1955، وحرصت عدد كبير من الفنانات على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال منشورات عبر صفحاتهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أوائل الفنانات، نيللي كريم، التى شاركت الجمهور بعدد من الصور الخاصة بـ«يسرا» عبر خاصية «ستورى» على حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنتى طيبة حبيبتي».

الفنانات تهنئن يسرا بعيد ميلادها

كما حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة يسرا بعيد ميلادها، عبر نشر صورة البوستر الخاص بمسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة»، وذلك من خلال «ستوري» عبر صفحتها على «إنستجرام»، قائلة: «كل سنة وأنتى أحلى هانم وأكرم وأجدع ست ونجمة كبيرة وحبيبه الملايين، بحبك موت».

وانضمت إليهم الفنانة سمية الخشاب، التى حرصت هى الأخرى على مشاركة «يسرا»، بصورة تورتة وذلك عبر «ستوري» بحسابها على «إنستجرام»، وكتبت عليها: «كل سنة وأنتى طيبة».

الفنانة يسرا تشارك في موسم رمضان 2022

يُذكر أن الفنانة يسرا تشارك فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل أحلام سعيدة، ويشاركها بطولته غادة عادل، مي كساب،شيماء سيف، نبيل نورالدين، نور محمود، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وشاركت «يسرا» فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «حرب أهلية»، وهو من بطولة باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.