مي كساب تهنئ يسرا بعيد ميلادها: ربنا يديمك نعمة في الحياة

تحتفل، اليوم الخميس، النجمة يسرا بعيد ميلادها الـ 67، وحرصت الفنانة مي كساب على تهنئتها، معبرة عن حبها الشديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، إذ كتبت: «كل سنة وإنتي منورة حياتنا بحبك وكرمك وعطائك»، مضيفة: «تعيشي وتعيشي نجمة كبيرة وأستاذة نتعلم منها، بحبك من كل قلبي ربنا يديمك نعمة في الحياة يا ست الهوانم».

@Youssra كل سنه وإنتي منوره حياتنا بحبك وكرمك وعطاءك وتعيشي وتعيشي نجمه كبيره وأستاذه نتعلم منها بحبك من كل قلبي ربنا يديمك نعمه في الحياه يا ست الهوانم — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) March 10, 2022

مي كساب تتعاون مع يسرا في «أحلام سعيدة»

يذكر أن «كساب» تشارك النجمة يسرا في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة «CBC» حصريا، ويشارك في بطولته غادة عادل، وشيماء سيف، والعمل تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.

ويحكي المسلسل قصة 4 سيدات في منتصف العمر يعانين من «الأرق»، ويتقابلن سويا صدفة، ويبدأن في مواجهة بعض المشكلات، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي.

يسرا تقدم برنامج «كلام في الحب»

تقدم الفنانة يسرا في الوقت الحالي برنامج بعنوان «كلام في الحب» على شاشة قناة «MBC»، وتتناول خلال الحلقات قصصا مختلفة وحكايات عن الحب، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمشاهير والشخصيات ذات القصص المؤثرة.

مي كساب تشارك في مسلسل «اللعبة 3»

في سياق آخر، شاركت مي كساب مؤخرا في مسلسل «اللعبة» الجزء الثالث الذي يعرض عبر منصة شاهد الإلكترونية، والعمل من بطولة شيكو، هشام ماجد، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، ومن تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.