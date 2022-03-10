استشاري هندسة قطارات: كبسولات «هايبر لوب» تصل سرعتها تتخطى ألف كيلو بالساعة

قال الدكتور حسن إمام، استشاري هندسة القطارات السريعة في بريطانيا، إن نظام النقل الحديث «هايبر لوب» يتميز بسرعة أكبر من 3 أضعاف القطارات فائقة السرعة عالميا، ولا يوجد به جرارات أو عربات، ولكنه يتكون من كبسولات محدودة تحمل من 20 إلى 40 راكبا في كل كبسولة.

وأوضح «إمام» في مداخلة عبر ZOOM من إنجلترا لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، أن نظرية القطار السريع تعمل على تقليل أي مقاومة تعرقل مسير القطار وتقلل من سرعته، وتتمثل في مقاومة الهواء أو الاحتكاك بالأرض، ويتم ذلك من خلال سحب الهواء من طريق قطار الـ«هايبر لوب» باستخدام المغناطيس.

سرعة «هايبر لوب» تتخطى الـ1000 كم/ ساعة

وأشار «إمام» إلى أن سرعة الـ«هايبر لوب» تتخطى الـ1000 كم/ ساعة، وبذلك تنافس الطيران التجاري في معظم شركات الطيران، لافتا إلى أن «هايبر لوب» يعد طفرة في مجال النقل والمواصلات خاصة مع السرعات المرتفعة التي تؤدي لنمو اقتصادي ونقلة اقتصادية، لاستخدامه في نقل الأفراد والبضائع وغير ذلك، بما يدعم العملية التجارية ودعم سلاسل التوريد.

«هايبر لوب» يوفر الوقت على المتنقلين بين المحافظات

وأكد استشاري هندسة القطارات السريعة في بريطانيا، أن نظام «هايبر لوب» سيوفر الوقت على المتنقلين بين المحافظات للبحث عن العمل، ويمكنهم من العمل خارج محافظات سكنهم والعودة في أسرع وقت، لافتا إلى أن نظام «هايبر لوب» يوفر الوقت في نقل الأفراد، وأن تكلفة تنفيذه تصل إلى 120 مليون دولار لكل ميل، ويدعم البيئة والاقتصاد.