وزير النقل يترأس عمومية «العربي للملاحة» بحضور نظيريه الأردني والعراقي

عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها 78 في القاهرة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور المهندس وجيه عزايزه، وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين، وزير النقل العراقي بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

نتائج أعمال ونشاط الشركة خلال العام 2021

واستعرضت الجمعية الميزانية العمومية ونتائج أعمال ونشاط الشركة خلال العام 2021، حيث حققت شركة الجسر الملاحي العربي نتائج إيجابية بالرغم من بيئة العمل الصعبة والمتغيرات والظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، واتخذت إدارة الشركة مجموعة من الإجراءات، ووضعت خططا للعمل، واعتمدت سياسات جديدة للتكيف مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة العالمية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة.

رفع معدلات إقبال الركاب على بواخر الشركة

وعملت إدارة الشركة على رفع معدلات إقبال الركاب على بواخر الشركة من خلال التوسع وزيادة نشاط الشركة داخل السوق المصرية والأردنية، وإعادة هيكلة العمولات الممنوحة للوكلاء، وإطلاق خدمات جديدة وتطوير وتحديث آلية عمل برامج حجز التذاكر من خلال المحفظة الالكترونية، وطرح منتجات جديدة واستقطاب فئه جديدة من المسافرين، وتقديم خدمات نقل تكاملية بالتعاون مع شركات النقل البري في الأردن ومصر، إضافة إلى تنويع وزيادة مصادر دخل الشركة من خلال تأجيل القارب «بابل»، واستثمار السيولة المالية المتوفرة للشركة، وضبط المصاريف التشغيلية والإدارية، وزيادة الإيرادات المالية المحققة من استثمارات الشركة.

الشركة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية

وأكد وزير النقل المصري عمق العلاقات التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية مع أشقائها في الأردن والعراق، كما أكد على أهمية التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الأسيوية الأفريقية.

وأكد الوزير على ضرورة فتح أسواق جديدة ودراسة شراء مراكب جديدة سواء مراكب «كروز أو رورو»، لاستمرار تحقيق أفضل النتائج وأن وزارة النقل تضع كافة إمكاناتها لاستمرار نجاح الشركة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد التام من قبل الشركة لموسم العمرة لاستمرا تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وكذلك أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة ورفع تنافسية الخط البحري «نويبع - العقبة»، والاستمرار في التطوير والتحديث، وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا وأفريقيا، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

ومن جانبه أكد وزير النقل الأردني على العلاقات المتميزة التي تربط بين الدول الثلاث مقدماً الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز المتميز واصفا ما تحقق بأنه قصة نجاح يجب الاستفادة منها وأن هذا النجاح يتطلب مزيدا من الجهد لاستمرا تقديم كافة الخدمات المميزة مع ضرورة فتح أسواق جديده و شراء مراكب سياحية وتحديد النقاط التي تعمل بها.

كما أشاد وزير النقل العراقي بما تمثله شركة الجسر العربي من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وقدرة الشركة على مواجهة كافة التحديات، وتحقيق نتائج إيجابية مطالبا مجلس الإدارة بالاستمرار في التطوير والدراسة لاستغلال زيادة الإيرادات في شراء السفن السياحية مع فتح منافذ أخرى للشركة.