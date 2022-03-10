التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

السقا رئيسا لجامعة السويس

الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي السقا، رئيسًا لجامعة السويس.

الدكتور عبدالحميد عبدالفتاح السيد خضر، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور عطية الإمام أحمد القللي، عميدًا لكلية الآداب جامعة دمياط.

الدكتور أسامة احمد علي البحيري، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية جامعة عين شمس.

الدكتور عبدالحميد أبو العدب درويش أبو سحلي، عميدًا لكلية العلوم جامعة أسيوط.

الدكتور سماح محمد عبدالله علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط.

الدكتور أحمد محمد أحمد عبد المولى، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط.

الدكتور خالد عبداللطيف محمد عمران، عميدًا لكلية التربية جامعة سوهاج.

تعيين مروة راغب عميدا لتمريض بنها

الدكتور مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدًا لكلية التمريض جامعة بنها.

الدكتور لطفي إبراهيم سيد أبو سالم، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.

الدكتور سعيد حامد عبادي محمود، عميدًا لكلية الطب جامعة السويس.

الدكتور شريف محمد فهمي عبدالله خرابيش، عميدًا لكلية العلوم جامعة السويس.