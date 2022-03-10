«التأمين الصحي»: زيادة عدد الأدوية في المنظومة إلى 450 صنفا

تفقدت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، مركز طب أسرة الدبايبة ومستشفى طيبة التخصصي، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

التأكد من تقديم خدمة طبية جيدة في الأقصر

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بكافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاطمئنان على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، ومتابعة أي تحديات والتعامل الفوري وحلها على أرض الواقع.

وخلال زيارة اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وبمرافقته كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئات الثلاث بفروعها في محافظة الأقصر.

اللجنة تتفقد عيادات طب الأسرة

تفقدت اللجنة الأقسام المختلفة بمركز طب أسرة منشآة العماري، والذي يضم عيادات «طب الأسرة، العيادات التخصصية، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الصيدلية»، إضافة إلى تفقد الأقسام المختلفة بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة والعمليات؛ وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، على الحديث مع الأطقم الطبية والإدارية والمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستطلاع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

اللجنة تعلن إجراءات للتسهيل على المواطنين

وأعلنت اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تقديم تسهيلات أكثر تميزًا لحصول المواطنين على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وإتاحة الخدمات بشكل أكبر، تتمثل في زيادة عدد أصناف الأدوية إلى 450 صنفًا دوائيًا بدلًا من 260 صنفًا، مشيرة إلى أن تلك الزيادة هي الرابعة من نوعها لأصناف الأدوية المتواجدة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت بـ80 صنفًا، ثم 170 صنفً، ثم 260 صنفًا، وحاليًا زادت إلى 450 صنفًا دوائيًا.

إضافة الأدوية التجارية لمراكز ووحدات طب الأسرة

وقررت اللجنة التنسيقية، إضافة الأدوية التجارية لمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى الاتفاق على تسعير خدمات الصحة النفسية غير المسعرة، لتنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

تشكيل اللجنة التنسيقية

يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل، وامتداد مظلته لكل المصريين بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني للمشروع وإنجازه خلال ال 9 سنوات المقبلة.

«السبكي» يتفقد مركز طب أسرة منشأة العماري

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، مركز طب أسرة منشأة العماري التابع للهيئة بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بكافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتي قام خلالها بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلاعه آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمركز طب أسرة منشآة العماري، للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمركز والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وقرر صرف مكافأة استثنائية لجميع العاملين بمركز طب أسرة منشآة العماري، بعد استطلاعه آراء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، وإشادتهم بجودة الخدمات الطبية المقدمة، لافتًا إلى أن مركز منشآة العماري يعد من أكثر مراكز الرعاية الأولية إنجازًا خلال الفترة الماضية.

ترقية مدير مركز طب أسرة منشأة العماري

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس هيئة الرعاية الصحية، قرر ترقية مدير مركز طب أسرة منشأة العماري، ليصبح مديرًا لإدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار سيقوم بمهام الإشراف على 59 مركزًا ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك نظرًا لما رآه خلال استطلاع آراء المواطنين على أرض الواقع، ورضاء أهالي منشآة العماري عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمركز، سواء من خدمات طب الأسرة أو الأسنان أو متابعة الحوامل والمشورة، بالإضافة إلى الخدمات الوقائية.