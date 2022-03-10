عاجل.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقة الشرابية بالكامل السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع مياه الشرب عن منطقة «الشرابية بالكامل»، وضعف المياه عن مناطق «باب الشعرية – الظاهر – العباسية»، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الثانية عشر ظهرًا يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من اليوم نفسه.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، نظرًا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 300 مم أسفل كوبري غمرة. وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبّرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تكون موجودة في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.