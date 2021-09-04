أبرز أماكن انقطاع المياه اليوم بالقاهرة والدقهلية: لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن بعض المناطق في محافظة القاهرة اليوم، وبالتحديد في مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة، بسبب تحويل مسار خط مياه «قطر 800 مم» بشارع الحرية، نتيجة أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.

وفي هذا الصد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن انقطاع المياه في القاهرة اليوم، وفق بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يتم قطع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الثانية عشر صباح اليوم التالي الأحد، وذلك لمدة 14 ساعة

أماكن انقطاع المياه في القاهرة اليوم

سيتم قطع المياه في مناطق «الألف مسكن، العزب بالمطرية، عزبة شنودة البحرية، استراحة الوزير، ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته، ميدان سفير ومتفرعاته، ميدان تريومف ومتفرعاته، منشية التحرير، ألماظة، منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، قاعدة ألماظة الجوية، وقاعدة المالطة الجوية، ومستشفى الجلاء وأرض الجولف.

وطالبت شركة مياة الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق التي سيتم قطع المياه عنها في الساعات المعلنة، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنها تعمل بقدر المستطاع على إنهاء أعمال الإصلاح وتغيير خطوط المياه المطلوبة، في وقت قياسي.

وطالبت الشركة من يريد وصول سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، الاتصال على الخط الساخن 125.

وفي ذات الصدد، سيتم قطع المياه أيضا عن بعض المناطق في محافظة الدقهلية، ويبلغ عددها 23 قرية وهي (نوسا الغيط - نوسا البحر- سنبخت - تلبنت- الديرس - ميت أبو الحارث - منية سمنود - جراح - عزب العرب_ كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشية الأخوة - البهو فريك - السبخا - شنفاس -شبرا البهو- شبرا وقرموط - عزب البهو).