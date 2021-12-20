أماكن وموعد قطع مياه الشرب بالقاهرة الأربعاء المقبل.. تصل لـ12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أماكن وموعد قطع مياه الشرب غدا في القاهرة، نظرًا لتنفيذ الشركة أعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد «بشارع مسطرد القديد».

أماكن وموعد قطع مياه الشرب غدا بالقاهرة

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنّ الأمر المُشار إليه سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق، وهي: «عرب الجسر - عرب الطويلة - وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريش - الواحة - شارع متولي الشعراوي - السويسري ب - أرض الجولف (التابعة لمدينة نصر) - الامتداد والتموين - ومساكن رامو».

ويبدأ موعد انقطاع المياه من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وحتى العاشرة من مساء اليوم ذاته.

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كي لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه في الفترة التي جرى الإعلان عنها، وحتى عودة ضح المياه مرة أخرى، في الموعد المحدد السابق ذكره حفاظًا على صالح المواطنين.

ووفرت الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، وحال طلبها عليك الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أرقام طلب سيارات مياه صالحة للشرب

يذكر أنّ شركات الشرب توفر عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وخصصت بعض الأرقام لطلب سيارات مياه صالحة للشرب، وهي:

- يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- خصص جهاز مياه شرب القاهرة الرقم 15100 لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.

- يمكن طلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة من خلال الاتصال على الأرقام: 01221787999 – 01110064750.