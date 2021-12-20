أماكن انقطاع المياه بالقاهرة الأربعاء.. 14 منطقة لمدة 12 ساعة

حددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أماكن انقطاع المياه بالقاهرة صباح الأربعاء المقبل لمدة 12 ساعة من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء عن 14 منطقة نظراً لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد بشارع مسطرد القديم مما يؤدي إلى قطع المياه عن عدة مناطق.

أماكن انقطاع المياه بالقاهرة

وأشارت شركة مياه الشرب، أن أماكن انقطاع المياه هي: عرب الجسر، عرب الطوايلة، وسط المدينة بالمطرية، منطقة الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، الحي العاشر، صقر قريش، الواحة، شارع متولي الشعراوي، السويسري ب، أرض الجولف التابعة لمدينة نصر، ومساكن رامو والإمداد والتموين.

125 الخط الساخن لطلب مياه الشرب

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن ناحية أخرى، تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى التعامل مع أي تجمعات مياه للأمطار بالتنسيق مع الأحياء وهيئة النظافة، حيث قام حي الأزبكية بالدفع بسيارات الشفط والعمال لإزالة تراكمات المياه.

كما قام شرق مدينة نصر بالدفع بعربات شفط المياه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وتم سحب مياه الامطار بطريق النصر أمام النادي الأهلي والمجمع الأمني، كما قام حي الزيتون بالدفع بعربات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع الصرف الصحي في شوارع جسر السويس وأحمد سمير الصاوي وعبد القادر الچيلانى، كما قام حي الزاوية الحمراء بإزاحة مياه الأمطار بشوارع مصطفى كامل، والشركات، ومنشية الجمل.

كما تواصل أجهزة محافظة القاهرة، استمرار نشر المعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة والتركيز على الميادين والكباري والأنفاق والمحاور والشوارع الرئيسية.