حازم الجندي: الاحتفال السنوي بيوم الشهيد يذكرنا بحجم تضحياتهم

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الاحتفال السنوي الدائم بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، كما أثنى «الجندي» على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الذي حمل العديد من كلمات الامتنان والعرفان بدور الشهداء سواء من رجال الشرطة البواسل أو القوات المسلحة، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وحماية أمن شعبه واستقراره، وأكد الجندي أنه لولا دماء هؤلاء الشهداء لما استطاع الوطن البناء والتنمية للمستقبل.

دور الأعمال الدرامية في تجسيد تضحيات الشهداء

وأوضح «الجندي»، في بيان له، أن الأعمال الدرامية المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي جسدت قصص وملامح حياة شهدائنا الأبرار توجه دوما رسائل للداخل والخارج للدلالة على وحدة وتماسك المصريين وبسالتهم في الدفاع عن أمان الوطن، كما أنها تساعدنا جميعا أن نشعر ونقدر معاناة أهالي الشهداء في كل بيت مصري، وأصبح الجميع يشاركهم أحزانهم وأن نقدر جميعا حجم التضحية التي يتم تقديمها للحفاظ على الوطن ونثمن ونقدر كل جهد وكل قطرة عرق من ضابط شرطي أو جندي من الجنود المصريين، وطالب الجندي بتكثيف تقديم تلك الأعمال الدرامية والفنية وتجسيد قصص مختلفة لتلك البطولات والتضحيات العظيمة لشهدائنا الأبرار.

الدولة تقدم الدعم الكامل لأسر الشهداء

ووجه «الجندي» جزيل الشكر والامتنان للدولة المصرية، التي تقدم كافة أشكال الدعم لأبناء الشهداء، بل وتسعى دائما لتكريم أسرهم، اعترافا بحجم التضحيات التي بذلها أبناؤهم في سبيل الحفاظ على الوطن، مشيدا بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية بدعم أسر الشهداء وتقديم تسهيلات عديدة يستحقونها في مختلف المجالات.

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لكل أم مصرية تعد وتجهز أبطالا يدافعون عن وطنهم ويحمون ترابه، فهذا الدور عظيم ومقدر من الله عز وجل، وسيظل جميع المصريين فخورين بشهدائهم الأبرار، ولن ينسوا ما قدموه من تضحيات ومواقف تاريخية ضحوا فيها بأرواحهم من أجل رفعة و أمن واستقرار الوطن.