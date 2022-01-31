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سامح حسين يعلن وفاة خاله: كان أبويا وأخويا وصديقي وحبيبي

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أحمد حسين صوان
12:37 م | الإثنين 31 يناير 2022
سامح حسين

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين، وفاة خاله السيد إبراهيم شحاتة، قائلا إنّه كان بمثابة والده، كما طالب الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة خال الفنان سامح حسين

وكتب حسين، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله تعالى أمس خالي وأبويا وأخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ إبراهيم شحاتة، اللَّهُم ارحمه واغفر له وأدخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يا رب، ولا أراكم الله مكروها». 

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