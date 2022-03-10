فصل التيار الكهربائي عن11 قرية وتوابعها بمراكز كفر الشيخ الجمعة

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، قبل قليل، فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها بمختلف مراكز المحافظة، غداً الجمعة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ويشمل الانقطاع مراكز كفر الشيخ ودسوق والرياض وبلطيم وبيلا وقلين والحامول وسيدي سالم.

محافظ كفر الشيخ يوجه بإعلان مناطق قطع الكهرباء

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، حيث ‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأعلنت غرفة عمليات كفر الشيخ، في بيان لها قبل قليل، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذى بطيطة»، بشرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية بطيطة وتوابعها.

خريطة قطع الكهرباء بكفر الشيخ صباح الجمعة

كما سيجرى فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الصافية» جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي «النوري سيدي سالم»، وتتاثر بالفصل قرية «النوري» وأجزاء من «منشية عباس»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي كفر العجمي» في بيلا، وتتأثر بالفصل قرية العجمي وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذي عربان» بفوه، وتتأثر بالفصل قرية العربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي أبو مصطفى» بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي أبو مصطفى، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبيقيين ومهني رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي أبو رواس»، وتتأثر بالفصل أبو رواس والمركز الطبي.

كما سيجرى فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الملاحة» بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية الملاحة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي الكوم الطويل» في بيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها.