طلب ترخيص وفحص السيارة إلكترونيا.. «خطوة بسيطة مش هتاخد ثواني»

عند امتلاك سيارة جديدة تتم العديد من الإجراءات لقيادتها بأمان في الطرقات المختلفة أولها الترخيص، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات طلب ترخيص وفحص السيارة إلكترونيا، حيث تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات أون لاين، للتيسير على المواطنين وتوفيرا لجهدهم ووقتهم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» فيما يلي وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات طلب ترخيص وفحص السيارة إلكترونياً، من خلال موقع بوابة المرور على الإنترنت أو من خلال أرقام مخصصة لتلقي طلبات المواطنين.

خطوات طلب ترخيص وفحص السيارة إلكترونياً

ووفرت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجيا متنقلة في المدن والأماكن المختلفة، لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، أبرزها ما يلي

1- خدمة استخراج رخص التسيير.

2- خدمة استخراج رخص القيادة.

استخراج ملصق إلكتروني.

فحص فني آلي.

مستلزمات مرورية.

ويمكن طلب الخدمة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15558 لطلب الخدمة في ثواني معدودة.

وبدأ التشغيل الفعلي للمراكز المتنقلة للخدمات المرورية من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الماضي بمحافظات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح_ أسوان» يوميا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً ويتم تقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).

طلب تجديد رخص السيارة

على الراغبين في ترخيص السيارة الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها من هنا.

وبعدها يتم الموافقة على الشروط والأحكام التي ستظهر لك.

ثم يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يتم دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويحث للشخص اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة إن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

تقديم الرخصة السابقة للسيارة

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».