أسعار السيارات المستعملة.. أرخص سيارة بـ18 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا خلال الأسعار خلال الأيام الماضية، بسبب تخفيض الدول الأوروبية حصص تصنيع السيارات الحديثة، بالإضافة إلى تعطل حركة النقل بين الدول، والتوتر بسبب حرب أوكرانيا وروسيا.

وقال عبدالله على، عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، إن ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض من السيارات الحديثة.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بحوالي 15 ألف جنيه

وأضاف أن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا قارب 15 ألف جنيه فى السيارة، أما سيارات موديلات 2010 و2015 الألمانية والأمريكية تجاوز سعرها 200 إلى 300 ألف جنيه، مثل «مرسيدس» و«فولكس» و«بي إم دابليو».

سوق السيارات المستعملة

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة موديلات التسعينات والثمانينيات شهدت ارتفاعًا تراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مثل «متسوبيشي» و«وفيات» بأنواعه، ويبدأ سعرها فى السوق من 18 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

الأسعار حسب نوع السيارة فى السوق

- فيات بولونيز 1991

متوسط سعر السيارات فى السوق: 18,000 جنيه

أقل سعر فى سوق السيارات: 16,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق السيارات: 22,000 جنيه

- «فيات 128» 1997

متوسط سعر السوق: 22,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 19,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 25,000 جنيه

- فيات شاهين 1994

متوسط سعر السوق: 24,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 21,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 28,000 جنيه

- «فيات 128» 1998

متوسط السعر فى السوق: 26,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 24,000 جنيه

أعلى سعر فى سوق: 28,000 جنيه

- شيفروليه لانوس 2011

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 76,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 88,000 جنيه

- شيفروليه سبارك 2012

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 72,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 88,000 جنيه

- اسبيرانزا A113 2014

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 74,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 90,000 جنيه