وحدات المرور المتنقلة «هتجيلك لحد البيت».. اعرف الخدمات وطرق التواصل

كثر البحث والحديث خلال الساعات الماضية، عن وحدات المرور المتنقلة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية، إطلاقها في إطار التطور والعمل على تقديم كل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، دون بذل جهد أو تضييع للوقت، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تساؤلات عدة، طرحت عن الوحدات المتنقلة، وكيفية طلبها والاستفادة منها، وأماكن ارتكاز وتواجد هذه الوحدات، والإجراءات التي يجب اتباعها للانتهاء من الخدمة التي تريدها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

أماكن تشغيل وحدات المرور المتنقلة

وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، في بيان، تم تشغيل خدمة وحدات المرور المتنقلة، في محافظات: «القاهرة – الجيزة – مطروح- الإسكندرية – أسوان»، بداية من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 10 مساءً، كمرحلة أولى، وسيتم تعميمها في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وتستقر أماكن ارتكاز الوحدات في القاهرة، بالمناطق التالية:

- أرض المعارض بمدينة نصر.

- ميدان سيمون بوليفار جاردن سيتي.

- ميدان التحرير بمنطقة وسط البلد.

طريقة الاستفادة من الخدمة

يمكن طلب وحدات المرور المتنقلة، ووصولها إلى منزلك، عن طريق الاتصال بالخط الساخن، على رقم (15558)، كما أشارت الوزارة إلى عملها على تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يمكن من خلاله طلب الخدمة إلكترونيًا بالكامل «بدون أوراق - دفع إلكتروني».

خدمات تقدمها وحدات المرور المتنقلة

يمكن الانتهاء من العديد من الخدمات المرورية من خلال الوحدات المتنقلة، أبرزها:

- استخراج رخص التسيير.

- استخراج رخص القيادة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- فحص فني آلي.

- مستلزمات مرورية.

يشار إلى أن وحدات المرور المتنقلة، أطلقت بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط، لخدمة المواطن في كل وقت وأي مكان، ضمن خطة واستراتيجية «الداخلية»، التي تتضمن وتهدف إلى تقديم كل الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، ومن أجل مواكبة أوجه التطوير والتحديث، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.