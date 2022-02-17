«إيناس»: أحمد مكي قالي هتقعدي في البيت بعد «الحاسة السابعة»

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن حياتها العائلية وعلاقتها بأخيها الفنان أحمد مكي، قائلة «أحمد على طول متصاب من العين وهو نجم من أيام المعهد، كان نجم في الإخراج وأنا متأكدة أن ده ساعده لما بقى نجم».

كواليس تعاونها مع أحمد مكي في الحاسة السابعة

وكشفت إيناس مكي، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، كواليس تعاونها مع شقيقها أحمد مكي في فيلم «الحاسة السابعة».

وقالت إن شقيقها أحمد مكي عرض عليها الفيلم وشجعها على المشاركة فيه بشكل غير تقليدي حيث قال لها «أوعدك بعد الفيلم ده هتقعدي في البيت»، وأضافت: «بعدها السوق قل معايا شوية وقعدت أقوله حرام عليك».

والدي أسس وزارة الإعلام في أبو ظبي

وأوضحت الفنانة إيناس مكي أن والدها أسس وزارة الإعلام والثقافة في أبو ظبي، إذ كان رئيس قسم الكتب والمنشورات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أنهم تربوا في أبو ظبي: «والدي جزائري ووالدتي مصرية تركية وعشت أنا وأخواتي في الإمارات».

الحس الكوميدي أخذته من والدتي

وقالت «مكي»، إن أفراد عائلتها شخصيات مختلفة وذلك بسبب تنوع جنسيتي والديها وأنها ورثت الحس الفكاهي من والدتها: «هي هانم قوي وقارئة جيدة لغاية دلوقتي».

والدي علمنا حب القراءة

كما تحدثت الفنانة إيناس مكي عن والدها، قائلة: «بابا كان بيرجع بكتب علشان يكتب تقارير إذا كانت تصلح للنشر ولا هتتمنع»، مضيفة: «كان بيقولنا اقروا أي كتاب ونتناقش فيه إذا كنت همنعه ولا لأ، وده ساعد في أننا نتربى على أن كل حاجة بنقراها».