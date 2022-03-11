أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 11-3-2022

انتشرت العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية، عن ارتفاع العديد من السلع والمنتجات، ما دفع الحكومة لعقد مؤتمر للحديث عن ذلك، محذرة من استغلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لرفع الأسعار من قبل التجار، ومن ضمن المنتجات والسلع التي كثر الحديث عنها أسعار الفاكهة، التي يهتم بها العديد من الأشخاص دائما ويحرصون على تناولها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، وفق جولة صباحية أجرتها في الأسواق، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان وترقب الناس للأسعار المختلفة.

أسعار الفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، استقرارا، وجاءت على النحو التالي:

- بلغ سعر التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البرقوق نحو 25 جنيها.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها.

- وسجل سعر التفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيها.

- وسجل سعر الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- وسجل سعر كيلو الفراولة اليوم نحو 10 جنيهات.

- وسجل سعر الكيوي اليوم نحو 25 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو اليوم في الأسواق نحو 50 جنيهًا.

الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، وفق الموقع الرسمي للسوق، كالتالي:

- سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

- تراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

- تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.