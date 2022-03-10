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محمود مسلم

بريد الوطن .. ضلعك المعووج

كتب:

الوطن
10:24 م | الخميس 10 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا اتمشيت

فى كل مشاعرك الرايقة

وعديت فيها فرحانة

ومريت بيها متضايقة

وأنا لوحدى

بطوفك سبعة قبل ما أنام

وأفوت على ضلعك المعووج

مكان ما خرجت ألاقى مقام

أصلى الفجر فى عيونك

وبادعى يا رب بس أعيش

وألاقى روحى فيك حاضرة

وباستنى تكون درويش

                                                        نجلاء نعيم 

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