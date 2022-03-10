بريد الوطن .. ضلعك المعووج
كتب:
الوطن
10:24 م | الخميس 10 مارس 2022
صورة تعبيرية
أنا اتمشيت
فى كل مشاعرك الرايقة
وعديت فيها فرحانة
ومريت بيها متضايقة
وأنا لوحدى
بطوفك سبعة قبل ما أنام
وأفوت على ضلعك المعووج
مكان ما خرجت ألاقى مقام
أصلى الفجر فى عيونك
وبادعى يا رب بس أعيش
وألاقى روحى فيك حاضرة
وباستنى تكون درويش
نجلاء نعيم
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