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محمود مسلم

بريد الوطن .. بعدت عنك

كتب:

الوطن
10:19 م | الخميس 03 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بعدت عنك

عشان أنساك

لقتنى غرقان فى بحر هواك

لا عارف أنام

ولا أنساك

وكل يوم بيزيد الشوق

لرؤياك

قطّعت جواباتك

وطفيت بها نار حبى

لكن كلماتك

بتنطق جوه قلبى

بتحرك حنينى

وشوقى لقربك

لا عدت قادر أنسى

وأبعد عنك

وأقول يا قلبى امتى

يعود القرب منك

وينصلح حالى

ويهدى بالى

وأنت مخلوق لى

وأنا مخلوق لك

                                                محمود موسى سعفان 

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