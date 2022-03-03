بريد الوطن .. بعدت عنك
كتب:
الوطن
10:19 م | الخميس 03 مارس 2022
صورة تعبيرية
بعدت عنك
عشان أنساك
لقتنى غرقان فى بحر هواك
لا عارف أنام
ولا أنساك
وكل يوم بيزيد الشوق
لرؤياك
قطّعت جواباتك
وطفيت بها نار حبى
لكن كلماتك
بتنطق جوه قلبى
بتحرك حنينى
وشوقى لقربك
لا عدت قادر أنسى
وأبعد عنك
وأقول يا قلبى امتى
يعود القرب منك
وينصلح حالى
ويهدى بالى
وأنت مخلوق لى
وأنا مخلوق لك
محمود موسى سعفان
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