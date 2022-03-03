بريد الوطن .. بعدت عنك

بعدت عنك

عشان أنساك

لقتنى غرقان فى بحر هواك

لا عارف أنام

ولا أنساك

وكل يوم بيزيد الشوق

لرؤياك

قطّعت جواباتك

وطفيت بها نار حبى

لكن كلماتك

بتنطق جوه قلبى

بتحرك حنينى

وشوقى لقربك

لا عدت قادر أنسى

وأبعد عنك

وأقول يا قلبى امتى

يعود القرب منك

وينصلح حالى

ويهدى بالى

وأنت مخلوق لى

وأنا مخلوق لك

محمود موسى سعفان

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