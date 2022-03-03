بريد الوطن .. إعانة مالية شهرية من مشيخة الأزهر يا فضيلة الإمام الأكبر

أنا سيدة مطلقة أعيش حياة فى غاية الصعوبة منذ وقع طلاقى، فأنا بلا عمل، ولا يوجد لى أى مورد رزق سوى معاش مطلقات لا تتجاوز قيمته 320 جنيهاً كل شهر، بالإضافة إلى أننى لا أملك مقر سكن خاص، فأقيم مع شقيقتى فى شقة بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، ولكثرة المشاكل والخلافات أجد نفسى مهددة بالطرد من ذلك المكان، ولا أعرف إلى أين سأذهب إذا حدث وكثرت المشكلات، للدرجة التى تدفعنى لمغادرة المسكن، وكل ما أطلبه إعانة مالية، لذلك أناشد شيخ الأزهر مساعدتى بإعانة شهرية من مشيخة الأزهر الشريف.

نجلاء حسنى محمد - الدرب الأحمر - القاهرة

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