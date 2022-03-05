محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه «طريق إسكندرية» (فيديو)

طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على موقع «يوتيوب»، تحت عنوان «طريق إسكندرية»، وهي من كلمات سامح فرج، وألحان إسلام صالح، وتوزيع نور، ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين.

وأعرب محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «سور ورا سور»، والتي طرحها مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي.

ولذلك تمنى أن تنال أغنية «طريق الإسكندرية» ردود الفعل نفسها أو تتفوق عليها، مشيرًا إلى أن رأى الجمهور له الأولوية في أغانيه التي يقدمها.

ويتعاون محمد عدوية فى ألبومه الغنائى الجديد الذي يطرح كل فترة أغنية منفردة، مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين، منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

أغانٍ متنوعة وأشكال موسيقية مختلفة

ويقول عدوية إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، لافتًا إلى حرصه على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.

كلمات «طريق إسكندرية»

وتقول كلمات أغنية طريق الإسكندرية: «عقرب الساعة بيشاور على 12 برد ومطر وهدوء وأنا معرفش ليه مخنوق، بلفلف في الشوارع والخنقة هي هي مالي النهاردة ليه حالتي مش طبيعية وبقالي فوق ساعة بحاول أكون عادي نبض الحنين موجوع وأنا ماعرفش ايه الموضوع، واخدني الشوق ليها لاقتني في طريق الإسكندرية في ريحة البحر بلاقيها وروحها المنتزه وناسه جمال الدنيا في عينيها جمال الدنيا في عينها في القلب وإحساسه».

وسبق أن طرح عدوية مؤخرًا تيزر أغنية «استضعفوني»، والمقرر طرح فيديو كليبها خلال الأيام القادمة، ويتعاون مع المخرج كريم ممدوح.