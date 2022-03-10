رئيس الغرف التجارية: وضعنا أسعارا استرشادية في الأسواق الكبرى

قال المهندس محمود إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك أسعار استرشادية في الأسواق الكبرى مثل العبور و6 أكتوبر ويمكن الاحتكام إليها، مبينًا أن هذه الأسعار يجب على المستهلك معرفة أن هناك زيادة بسيطة عنها من أجل تحقيق البائع ربح قليل، لافتًا إلى أن التزام التجار بهذه الأسعار الاسترشادية سيحجم أي ممارسات خاطئة.

وأضاف: «التجارة مهنة الأنبياء وصحابة النبي محمد وأشهرهم التاجر الصدوق الشريف عبدالرحمن بن عوف، ونشجع هذا التاجر الشريف ولدينا ميثاق شرف للتجار ويجب الحفاظ على هذه المهنة، وأي حد مش هيحافظ على المهنة دي هنتصدر له».

مصر لم تستقبل أي سلع من روسيا أو أوكرانيا

وأضافت «العربي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن التجار التزاموا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأمور أخرى، مبينًا أن مصر لم تستقبل أي سلعة قادمة من أوكرانيا أو روسيا الفترة الماضية، ويوجد وفرة كبيرة في السلع الاستراتيجية.

رؤية التجار وسط الأزمات

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك رؤية للتجار أوقات الأزمات، وهي العمل والتجارة والبيع بالسعر العادل، وآخرون يرفعون الأسعار بسبب شراء السلع بسعر مختلف، وهذا النوع من التجار لا نشجعه، مؤكدًا أن التجار والمستهلكين يمكنهم الرجوع إلى الأسعار الاسترشادية.

توافر السلع في الأسواق

في سياق موازي، أكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن قرار منع تصدير الفول والعدس والمكرونة والقمح قرار ممتاز، سيؤثر قليلًا على المصدرين، ولكنه سيفيد عدد أكبر من خلال تخفيض بعض أسعار هذه المنتجات، مبينًا أن القرار المتخذ سيعمل على عدم زيادة الأسعار الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يرى سببًا لزيادة أسعار القمح والفول، مواصلًا: «بناشد من خلال برنامج حضرتك، عندنا ثقافة إننا بنحط في تلاجة بيتنا أكل الزيادة والاحتياطي مش الزايد عن حاجتنا، إحنا بلدنا بلد خير والبضائع موجودة الحمدلله».