موسكو: فتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا كل صباح

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستفتح ممرات إنسانية للمدنيين للإجلاء من أوكرانيا إلى روسيا كل يوم في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، حسبما ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن وكالة «إنترفاكس» للأنباء.

ورفضت أوكرانيا اقتراحا مماثلا من روسيا في وقت سابق في الصراع، وبالأمس، وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اقتراح فتح ممرات إنسانية للمدنيين للانتقال من أوكرانيا إلى روسيا بأنه «سخيف».

7 ممرات في «ماريوبول».. ولم يتمكن أحد من المغادرة

من جانبه، قالت إرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن أوكرانيا فتحت سبعة ممرات إنسانية للمدنيين لإجلائهم اليوم، لكن لم يتمكن شخص واحد من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية إنه في منطقة سومي الواقعة شمال شرق أوكرانيا، تم إجلاء أكثر من 12 ألف مدني بالسيارة أو الحافلة.

الصليب الأحمر: المئات محاصرون في ماريوبول

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة الصليب الأحمر الدولية، إن مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة يواجهون وضعًا إنسانيًا «يائسًا على نحو متزايد»، وأن الناس في ماريوبول «بدأوا في مهاجمة بعضهم البعض من أجل الطعام»، وأفاد كثير من الناس بعدم وجود طعام لأطفالهم.

اليونان تساعد في الإجلاء

من جهة أخرى، قالت اليونان إنها سترسل طائرات وحافلات إلى بولندا للمساعدة في تسريع نقل اللاجئين إلى البلاد، وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، إن أثينا قبلت طلبًا للمساعدة من وارسو مع فرار المزيد من الأوكرانيين من وطنهم.

وتابع: «بولندا طلبت المساعدة، وسنرسل طائرات أو حافلات لنقل الأشخاص من بولندا إلى اليونان، لأن بولندا تستضيف الآن أكثر من 1.3 مليون شخص، وقد وصل بالفعل سبعة آلاف أوكراني إلى بلدنا وهم يحصلون على الفور على تصاريح إقامة لمدة 12 شهرًا».

وقال وزير التعليم اليوناني، يوم الأربعاء، إن أكثر من 1000 طالب لاجيء سيلتحقون بالمدارس.