«التنمية المحلية»: معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بكميات كبيرة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تبذل جهودا لضبط أسعار السلع الغذائية في مختلف الوزارات في ظل ارتفاع الأسعار على مستوى العالم والتصدي لتخزين السلع من قبل التجار والتعامل معهم بحزم، مبينا أن هناك حركة دورية لمراقبة أسعار السلع بالتنسيق مع الدوريات المختلفة والأجهزة مع إتاحة فرصة التواصل مع المواطنين عبر قنوات الشكوى المختلفة.

زيادة توفير السلع ومعارض ثابتة ومتحركة

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «Ten» مساء اليوم الخميس، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية طلب من المحافظين بزيادة المعارض الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة لتلبي احتياجات المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تلقي الشكوى مستمر عبر 3 قنوات

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة شجعت المبادرات المجتمعية والحكومية التي توفر السلع بسعر أقل من الأسواق وتم دعمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأرض الواقع وتم عرض قائمة بالأماكن التي سيقام بها المعارض مع تيسير الإجراءات الخاصة بها لتقديم سعر بسعر مناسب وحديثة التعبئة والانتشار على مستوى مختلف الأحياء والقرى.

ولفت إلى أن السيارات تتنقل على مستوى الأحياء والقرى للوصول لأكبر عدد ممكن، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات في التنمية المحلية بالتنسيق مع الغرف المختلفة للسيطرة على أسعار السلع غير المبررة وتتلقى الغرف الشكاوى عبر الواتس آب والخط الساخن وصفحتها على «فيس بوك».