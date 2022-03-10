تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022.. البلح بـ9 جنيهات والزيت بـ21 جنيها

يتوقع خبراء الأسواق أن تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022، ستعمل على جذب الكثير من المواطنين للتردد على المعرض للتسوق، في ظل ارتفاع أسعار السلع الرمضانية التقليدية الذي ارتفع أسعارها عن العام الماضي، حيث يوجد سعر البلح بـ9 جنيهات والزيت بـ21 جنيها بينما سعر هاتين السلعتين خارج معرض أهل رمضان بزيادة 40%.

إشراف التموين على تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022.. البلح والزيت الأهم

وأعلنت وزارة التموين عن إشرافها على تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022، حيث تكون أسعار البلح بـ 9 جنيهات والبلح الفاخر بـ 15 جنيها، والزيت بـ21 جنيها، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار سلع معرض أهلا رمضان في النقاط التالية:

- البلح بـ9 جنيهات والزيت بـ21

- فول سوداني 500 جرام 21 جنيهاً.

- فستق حصى 250 جراما 65 جنيهاً.

- لوز قلب أمريكي 250 جراما 45 جنيهاً.

- بندق قلب تركي 250 جراما 40 جنيهاً.

- زبيب إيراني 500 جرام 45 جنيهاً.

- زبيب مصري 500 جرام 32.5 جنيه.

- زبيب إسبيرو 500 جرام 30 جنيهاً.

- تمر هندي السلام 300 جرام 25 جنيهاً.

- جوز هند نصف دسم 500 جرام 30 جنيهاً.

- قمر الدين خلود 30 جنيهاً.

- قمر الدين صباح الشام 32 جنيهاً.

- قمر الدين فريش 28 جنيهاً.

- قمر الدين مصري نوران 12 جنيهاً.

- سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيها.

- سعر كيس السكر وزن 1 كيلوجرام 10 جنيهات ونصف.

- سعر كيس الأرز وزن 1 كيلوجرام 8 جنيهات.

توقعات بإقبال كبير على تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022

وتعتبر تخفيضات معرض أهلا رمضان 2022 ، هي الملاذ للغالبية العظمى من المواطنين، للتغلب على غلاء أسعار سلع رمضان من خارج المعرض، الأمر الذي يؤكد أن الإقبال على معارض وزراة التموين سيكون كبيرا، في ظل حرص وزارة التموين على توفير السلع الرمضانية الأساسية بأسعار أقل من السوق المحلية.