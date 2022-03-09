أسعار الزيت والسكر بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام

حالة من القلق الشديد تسيطر على الكثير من المواطنين حول دول العالم، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خوفا من ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، وخصوصا السلع الأساسية، ما جعلهم يبحثون عن أسعار الزيت والسكر بالأسواق بشكل يومي، وتحديدا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يزيد به الاستهلاك الخاص بالزيت والسكر بشكل كبير.

وهناك الكثير من الهايبر ماركت الشهيرة الموجودة في السوق المصري، التي تحرص على تقديم الكثير من العروض الخاصة بالمنتجات والسلع الأساسية، ونرصد من خلال هذا التقرير، أسعار الزيت والسكر بالأسواق، وفي محلات البقالة والهايبر ماركت الشهيرة، وفق جولة «الوطن» في تلك الهايبرات، وجاءت كالتالي:

أسعار الزيت والسكر بالأسواق

تحتلف أسعار الزيت والسكر في الأسواق المصرية، والتي تتحدد وفق عدة عوامل مختلفة، ومن أهم تلك العوامل هو جودة المنتجات، ومدى نقاءها، وجاءت أسعار الزيت والسكر في الأسواق كالتالي:

أسعار الزيت في الأسواق

- زجاجة زيت دورا 700 مل: وصل سعرها إلى 21 جنيها في الأسواق، وهناك بعض الهايبرات التي تقدم عرضا عليها ليكون سعرها 20 جنيها.

- زجاجة زيت قلية 700 مل: وصل سعرها إلى 21 جنيها في الأسواق.

زجاجة زيت عافية 2.2 لتر: وصل سعرها إلى 94 جنيها في الأسواق المصرية.

أسعار السكر في الأسواق

- يتراوح سعر كيلو السكر بأنواعه المختلفة بين 12 و13 جنيها.

- وبالنسبة لسعر شيكارة السكر بوزن 5 كيلو، وصل إلى 63 جنيها في الأسواق، وهناك الكثير من الهايبر ماركت الشهيرة التي تقدم تخفيضات للمواطنين؛ ليصل سعر الشيكارة 5 كيلو إلى 59 جنيها بعد التخفيض.