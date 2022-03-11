السياحة تشارك في رعاية المؤتمر العلمي الثالث لـ«تحديات ما بعد التعافي»

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في رعاية المؤتمر العلمي الثالث لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، تحت عنوان «السياحة والآثار وتحديات التنمية في ظل المتغيرات الدولية ما بعد التعافي» الذي اختتمت فعالياته الخميس، وتنظمه جامعة المنصورة تحت رعاية وزارة التعليم العالي وجامعة الجلالة بالعين السخنة، خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، بمناسبة احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها.

شاركت في فعاليات المؤتمر التي عُقدت بمدينة الجلالة الجديدة بالعين السخنة، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، كما شارك أيضاً لفيف من رؤساء وعمداء ونواب الجامعات والكليات من الجامعات المصرية المختلفة.

تعاون بين جامعة المنصورة والجلالة

وأعربت الدكتورة سها بهجت، خلال كلمتها، عن سعادتها بالتعاون المثمر بين جامعة المنصورة وجامعة الجلالة، الذي سيكون له أثر كبير على تطور التعليم في مصر، وأشارت إلى أن الجامعات المصرية وكليات السياحة والفنادق تعتبر بيوت خبرة مهمة لتقديم الأفكار والابتكارات مما يسهم في تحقيق التنمية في قطاع السياحة.

ومن جانبها، أوضحت مها جلال مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة شاركت في المؤتمر بجناح يعرض مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة عن المقاصد السياحية المصرية، التي جرى توزيعها أيضاً على ضيوف المؤتمر.

150 ورقة بحثية لتعافي قطاع السياحة

وتضمن المؤتمر فعاليات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وطرق التعافي لقطاع السياحة من خلال 150 ورقة بحثية، كما ناقش العديد من الموضوعات المهمة لتنشيط السياحة منها تسليط الضوء على المواقع الأثرية والمتاحف والاكتشافات الأثرية الجديدة، ودور المدن الجديدة في تعزيز القطاع السياحي والفندقي في مصر، ودور أساليب التدريب الحديثة في تحسين الخدمات الفندقية، وأنماط التسويق السياحي والفندقي الحديثة بعد كوفيد 19، دور الإعلام في الترويج السياحي، دور الاستثمار وريادة الأعمال في الضيافة، تأثير التغيرات المناخية على إعادة تشكيل الخريطة السياحية، ودور القصور التاريخية في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.