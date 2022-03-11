جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تمويل أبحاث أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة بناء على طلب روسيا لمناقشة التقارير بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت روسيا، قد اتهمت الولايات المتحدة، بتمويل أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، فيما صعدت موسكو حملتها للسيطرة على المدن الأوكرانية الرئيسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في إفادة متلفزة إن «الغرض من هذا، وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاجون في أوكرانيا، هو إنشاء آلية للانتشار الخفي لمسببات الأمراض الفتاكة».

وأضاف «كوناشينكوف» أن الوزارة حصلت على وثائق توضح بالتفصيل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، بما في ذلك نقل المواد الحيوية الأوكرانية إلى الخارج.