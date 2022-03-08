روسيا: واشنطن كانت تطور أسلحة بيولوجية بأوكرانيا وحاولت إخفاء آثارها

أكدت الخارجية الروسية، أن البيانات المستقاة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا، تؤكد الإدعاءات ضد الولايات المتحدة، بشأن عدم الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية، وتطوير أسلحة بيولوجية في إطار برامجها العسكرية.

وثائق تؤكد التدمير الطارئ لمسببات أمراض خطيرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: تم تلقي وثائق من موظفي المعامل البيولوجية الأوكرانية بشأن التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص من الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة في 24 فبراير (يوم بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا).

وأضافت زاخاروفا: كان التدمير الطارئ لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في 24 فبراير ضروريًا لمنع الكشف عن وقائع انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه المعلومات تؤكد صحة الإدعاءات التي قدمناها مرارا وتكرارا في سياق تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.

العمل على بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة بمختبر لفوف

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أنه كان يتم العمل على بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: يُظهر تحليل أعمال التدمير العمل مع مسببات أمراض الطاعون والجمرة الخبيثة وداء البروسيلات في مختبر لفوف البيولوجي ومسببات أمراض الدفتيريا وداء السلمونيلات والدوسنتاريا في المختبرات في خاركوف وبولتافا.

تدمير 232 حاوية تضم مسببات أمراض البريميات التولاريميا والطاعون

أضاف كيريلوف: في مدينة لفوف، فقط، تم تدمير 232 حاوية مع العامل المسبب لمرض داء البريميات، و30 مع التولاريميا، و10 مع داء البروسيلات، وخمس مع الطاعون. في المجموع - أكثر من 320 حاوية، التسمية والكمية الزائدة من مسببات الأمراض البيولوجية، تشير إلى العمل المنفذ في إطار البرامج البيولوجية العسكرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال الأحد الماضي، إن وزارة الدفاع الروسية ستقدم تحليلا للوثائق الخاصة ببرنامج إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.