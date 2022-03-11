محمد رمضان يطرح البوستر الرسمي لمسلسل المشوار: «ثقة في الله نجاح»

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على «فيس بوك»، عن البوستر الرسمي لمسلسل «المشوار» الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، وظهر رمضان على البوستر وهو يحمل شنطة سفر في يده، وعلق: «جمهورنا الجبار، جيناكم بـ المشوار، كل سنة وأنتم طيبين، وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة، ثقة في الله نجاح».

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدرو أحداث مسلسل «المشوار»، حول «ماهر»، الذي ينتمي لطبقة فقيرة وتجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية «ورد»، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

محمد رمضان يطرح «باي باي» ثانوية

وطرح محمد رمضان، مؤخرا، كليب «باي باي ثانوية»، الذي تصدر في الساعات الأولى من طرحه «تريند يوتيوب» في 12 دولة عربية، وهي: «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر».