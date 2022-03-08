محمد رمضان يرد على هجوم حسين فهمي: «تقصدني متقصدنيش أنا بحبك»

حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة خاصة للفنان حسين فهمي، بعدما ظهر فى ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر السينمائي، وسخر من فنان لم يذكر اسمه، يظهر في طائراته الخاصة.

وشارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بفيديو الفنان حسين فهمي، وهو يتحدث فى الندوة، وأضاف لها عدد من مشاهده، وهو في الطائرة، ووضع عليها أغنية «يا واد يا تقيل» للفنانة سعاد حسني.

محمد رمضان يرد على حسين فهمي

ولم يكتفي رمضان بهذا الأمر، لكنه علق على الفيديو قائلا: «تقصدني متقصدنيش أنا بحبك».

يذكر أن الفنان حسين فهمي، كانت أقيمت له ندوة خاصة بتكريمه على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك يوم السبت الماضي، بحضور عدد كبير من الجماهير، وخلال الندوة قال: «أنا مش الراجل اللى يفضل قاعد قدام المرايا، يقعد يسبسب شعره مش أنا».

وبعد هذا الكلام، يسأله أحد المتواجدين في الندوة «أمال لو مش أنت مين» ليرد فهمي قائلا: «فيه ناس دلوقتى تشوفيهم قاعدين فى الطيارة الخاصة وفاردين رجلهم».

حسين فهمي يسخر من محمد رمضان

وحديث حسين فهمي فهمه البعض بأنه كلام مقصود منه الفنان محمد رمضان ولكن بطريقة غير مباشرة ودون ذكر اسمه وبالفعل هذا ماتناولته بعض الصحف والقنوات الفضائية.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل المشوار والذي يشارك فيه بجانب دينا الشربيني وبيومى فؤاد وندى موسي وأحمد مجدى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد واخراج محمد ياسين ويواصل خلال هذه الفترة تصويره بشكل مكثف للحاق بالسباق الرمضاني.