16 سنة «بلح».. موسم رمضان ينعش مبيعات «محمد» والأسعار من 10 جنيهات

في مثل هذا الوقت من كل عام مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ «محمد» وأصدقاؤه في الاستعداد لترك منازلهم بحثًا عن لقمة العيش، إذ يقطعون رحلة طويلة من أجل بيع أنواع البلح المختلفة، والذي يُعد الوجبة الأساسية على موائد الأسر المصرية قبل الإفطار.

منذ أكثر من 16 عامًا، قرر محمد عبدالواحد، البالغ من العمر 32 عامًا، أن يبحث عن مصدر للإنفاق على نفسه برفقة مجموعة من أصدقائه، فاتجهوا إلى بيع البلح بمختلف أنواعه، ويقطعون مسافة طويلة للسفر من محافظتي الأقصر وأسوان وصولاً إلى محافظة كفر الشيخ: «بدأت أنا وأصحابي في بيع التمور من حوالي 16 سنة، وبنستغل موسم رمضان علشان نقدر نجيب فلوس نصرف بيها على نفسنا وأسرنا».

رحلة «محمد» وأصدقائه في بيع البلح من الأقصر لكفر الشيخ

يحكي الشاب الثلاثيني لـ«الوطن» أنه يعيش في محافظة الأقصر، ويسافر مع بعض أصدقائه من نفس المحافظة ومن أسوان أيضًا إلى كفر الشيخ لبدء رحلة الكفاح التي اعتادوا عليها، ويضطرون للسفر عبر الطريق البري تارة ومن خلال مراكب صغيرة «صنادل»، تارة أخرى: « قبل ما بنسافر بحوالي شهر بنبدأ نجفف البلح ونخزنه، وبعدها بنسافر كفر الشيخ، وبنقعد فيها شهرين في السنة، وبنسافر ومعانا البضاعة في وقت طويل جدًا، بنمر من الطريق البري ساعات أو من خلال النهر، الوقت يهون علشان لقمة العيش».

«محمد»: بنسافر كل سنة علشان لقمة العيش

يبيع الشباب أنواعًا كثيرة من التمور، وتختلف أسعارها، فبعضها يبدأ من 10 جنيهات وصولاً إلى 20 جنيهًا: «الأسعار كلها مناسبة للكل وبترضي كل الأذواق، وإحنا بنبيع بأسعار الجملة مقارنة ببعض التجار علشان نمنع الاحتكار، والبلح ليه 3 مواطن في مصر وهي أسوان، الوادي الجديد والأقصر، وليه أسماء كتيرة، وأغلى حاجة عندنا بـ20 جنيه بس»، بحسب «محمد».