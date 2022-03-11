حورية فرغلي:«معييش فلوس رغم أجري العالي لأني بحب أصرف على شغلي»

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها لم تعد تتأثر بكلام المتابعين لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر مرورها بفترة عصيبة على خلفية انتقاد المتابعين لمظهرها، تسبب في أذى نفسي كبير على مدار عامين.

وتابعت قائلة: «كلام الناس كان بيفرق قوي قوي معايا قبل كده.. وبعدين خلاص مبقاش يهمني، وقبل كده كان الكلام بيضايقني.. كانوا بيقولوا لي بقيتي مسخ دميم واقعدي في بيتكم أحسن وانتي شكل مايكل جاكسون ويحط صورتي وصورة أبوالهول ويقولوا ما الفرق وحاجات كتير زي كده» مشيرة أن كلام الناس أثر عليها: «دمرني نفسيا أكيد وقعدت سنتين تقريبا مببصش لنفسي في المراية».

أختي قاطعتني ومعرفش عنها حاجة

وتحدثت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية «آسما إبراهيم»، في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن مقاطعة شقيقتها لها: «أختي معرفش حاجة عنها خالص، وهي أخت مش من نفس الأم وهي اللي قاطعتني مش أنا لأنها مبتحبش حد يقول لها ده صح وده غلط، .. فيه غيرة وعشرتها صعبة كمان وعايزة أقول لها ربنا يهديكي»، مضيفة: «بتتكلم عليا كلام مش كويس وعندي اختي التانية من مامتي اسمها نسرين ودي حبيبتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا».

أنا عندي ثروة من أهلي واللي بيجي من الفن بصرفه على شغلي

وأكدت حورية فرغلى أنها ثرية بالوراثة وأنها تنفق أموالها على الفن وأن ما تربحه من أعمالها الفنية رغم ارتفاع أجرها تنفقه مرة أخرى على عملها: «أنا عندي ثروة من أهلي أكتر من الفن واللي بيجي من الفن بصرفه على شغلي والمبلغ اللي بيجي لي بروح أشتري اكسسورات أحلى وأحسن والحاجات اللي مش عاجباني في اللبس باكلم الاستايلست وانزل اشتري هدوم وأنا اللي بدفع وبحب أصرف على شغلي ولو المنتج مش هيصرف أنا هصرف».