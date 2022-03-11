حورية فرغلي: «كنت ملكة جمال مصر 2002 ومش محتاجة إني ألعب في شكلي»

أكدت الفنانة حورية فرغلي أن الوحيدة التي كانت تسأل عليها باستمرار هي الفنانة رانيا محمود ياسين، رغم أنها لم تعمل معها من قبل، مضيفة: «قبل العملية كان فيه ناس كتير بتكلمني بصراحة زي لطيفة ولبلبة ومادلين طبر ونبيلة عبيد وسهير رمزي وناس عمري ما شفتهم كانوا بيكلموني قبل ما أعمل العملية وبعد ما جيت يمكن عشان تليفوني كان فيه مشكلة ومحدش عرف يوصل لي بس مفيش مشكلة يعني» لافتة إلى أن لديها مشكلة في هاتفها ولا يستقبل مكالمات وتكتفي بتطبيق واتساب فقط.

فقدت الثقة في نفسي وفقدت التذوق 4 سنين

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» إنها فقدت الثقة في نفسها:«أنا فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية، لأن أنا ملعبتش في شكلي وأنا كنت ملكة جمال مصر 2002 ومش محتاجة إني ألعب في شكلي وعملت 15 عملية ولسه فيه عملية فاضلة وسيبك من الشكل أنا مكنتش عارفة أنا باكل إيه وحاسة التذوق والشم مش موجودين وفضلت 4 سنين نسيت فيهم طعم الأكل والحمد لله بعد آخر عملية رجعوا لي».

اتجوزت 3 شهور بس

وحكت حورية فرغلى عن تجربة زواجها: «اتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري ومات قبل فرحي بيوم ولما جيت مصر ماما كانت عايزة تطلعني من اللي انا فيه فدخلتني مسابقة ميس ايجيبت وكانت بتاخدني النادي كل يوم وهو شافني في النادي واتعرف على مامي واتقدم لي وحصل جواز ومكنش فيه الحب واحنا اصحاب قوي على فكرة لحد دلوقتي وبيحلف بالبامية بتاعتي وهو اتجوز وخلف ومبسوط وأنا مبسوطة اني شفته مبسوط».