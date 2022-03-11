حورية فرغلي: بقالي كتير مبتعاكسش في الشارع وهيثم أحمد زكي قالي يا طنط

قالت الفنانة حورية فرغلي عن تجربة زواجها السابقة، إنها تزوجت لمدة ثلاثة أشهر فقط: «اتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري ومات قبل فرحي بيوم ولما جيت مصر ماما كانت عايزة تطلعني من اللي أنا فيه فدخلتني مسابقة ميس ايجيبت وكانت بتاخدني النادي كل يوم وهو شافني في النادي واتعرف على مامي واتقدم لي وحصل جواز ومكنش فيه حب وإحنا أصحاب قوي على فكرة لحد دلوقتي وبيحلف بالبامية بتاعتي وهو اتجوز وخلف ومبسوط وأنا مبسوطة اني شفته مبسوط».

أغلى حصان اشتريته كان بمليون إسترليني

وأضافت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «كنت أحسن فارسة في الوطن العربي ومكنتش شايفة نفسي في الموضوع ده ولو أنا حبيت حاجة وهعملها لازم أبقى رقم واحد يا إما معملهاش خالص»، مؤكدة أنها اشترت حصان بمبلغ مليون جنيه استرليني: «أغلى حصان اشتريته كان بمليون جنيه استرليني بما يعادل 20.5 مليون جنيه، وخلف وابنه بيخلف وعملت عيلة منه».

أنا للأسف بعيدة عن الحب

وأكدت حورية فرغلى أنها لا تعيش قصة حب حاليًا: «في سن معين عايزة تحبي وتتحبي والحب ده زي الهوا وانتي تعرفي البنت بتحب ولا لأ من عنيها لما عنيها تبقى بتبرق ومبتسمة وبيبان عليها إنها في علاقة وأنا للأسف بعيدة عن الحاجات دي بقالي كتير حتى مبتعاكسش في الشارع»، مضيفة: «انا هييجي يوم عليا والجمال هيروح وهقعد في البيت وأنا مش هشد وانفخ وأحب إني لما ابطل تمثيل يبقى عندي أسرة ونصي التاني أقضي بقيت حياتي معاه».

قصة ارتباطها بهيثم أحمد زكي

وأشارت إلى أنها أقلعت عن تناول المهدئات، وكانت تتناولها في الماضي، وحكت عن تجربتها مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي: «قابلت هيثم أحمد زكي في بروفات كف القمر وقربنا من بعض وبصراحة كان بيصعب عليا قوي لأنه كان على طول هادي وساكت وساعات ممكن تلاقيه قاعد لوحده وعنيه مدمعة وأنا كنت عايزة أقرب منه وأنكشه فحصل إن أنا طبعا بحبه جدا وكان بالنسبة لي زميل عزيز وأكتر شوية بس هو ارتبط بيا أنا أكتر عاطفيا بس مكنش ينفع لأن أنا أكبر منه بـ6 سنين وأنا مقدرش».

وتابعت: «بسبب التجربة بتاعت هيثم دي أنا لا يمكن اتجوز واحد اصغر مني بيوم أنا حسيت بحاجة طبعا ودماغي قالت لا إزاي وفعلا اخر مرة اتكلمت معاه سبب اني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط، واخدت كلمة طنط دي جامد قوي ومكنش بيهزر وكانت خناقة وأنا قولت أوكيه خلاص».