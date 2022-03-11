أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلن تدمير 3213 هدفا منذ بدء العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول إجمالي الأهداف التي دمرتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى 3213 هدفا منذ بدء العملية في الرابع والعشرين من فبراير، مؤكدة على أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية، صباح اليوم، إذ استأنفت عملياتها بشكل شامل بعد هدنة محددة ببعض المناطق، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم».

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات

وضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أوضح «كوناشينكوف» أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و8 مسيرات أوكرانية، بينها 5 من طراز «بيرقدار تي بي-2» التركي، أمس، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أيضا إن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيقطع العلاقات التجارية مع روسيا

وفي إطار أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيكشف، اليوم، عن إجراءات جديدة لزيادة مسائلة موسكو حول هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا، بحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الإجراءات الجديدة المرتقبة هي أن الرئيس بايدن سيعلن قطع العلاقات التجارية مع روسيا، وذلك بعد قرار خطير بشأن حظر واردات النفط الروسية.

كما أنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية على الواردات الروسية، مما يعني رفع أسعارها مقارنة بغيرها من السلع، الأمر الذي سيقلل الطلب عليها.