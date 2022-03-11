«شركات السياحة»: المعتمرون لم يتسلموا الساعة الإلكترونية رغم دفع ثمنها مسبقا

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال الأيام الماضية لم يتسلموا «الساعة الإلكترونية» المنصوص عليها في الضوابط، والتي تم دفع ثمنها مسبقا ضمن الرسوم التي تحصلت عليها غرفة شركات السياحة، لافتا إلى أن المعتمرين شكوا في عدم وجود تلك الساعة، وطالبوا الشركات باسترداد ثمنها لأنهم لم يتحصلوا عليها.

وأضاف لـ«الوطن» أن الساعة الإلكترونية التي تم فرضها على كل المعتمرين، وتم دفع ثمنها مسبقا تبلغ قيمتها نحو 565 جنيها، موضحا أن تلك الساعة وفقا للتوصيف الخاص بها تحوي كل تفاصيل برنامج العمرة من حيث مواعيد السفر وفنادق الإقامة، فضلا عن تفاصيل الحالة الصحية للمعتمر، وتابع أنه هناك أيضا تكاليف تحليل «p.c.r» الخاص بكورونا الذي كان سيجريه المعتمرون قبل مغادرتهم للسعودية، والذي تم دفع ثمنه مسبقا ضمن الرسوم إلا أنه بعد إلغاء السعودية لهذا التحليل فإن الشركات لم تسترد قيمته حتى الآن.

رد قيمة الساعة وتحليل الـ«p.c.r» يقلل ثمن البرنامج ألف جنيه

وأشار كامل إلى أن شركات السياحة تطالب الغرفة برد تلك التكاليف للشركات حتى تردها للمعتمرين بالنسبة للبرامج التي تم تنظيمها، أما البرامج التي سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة فهناك حلان أمام الغرفة الأول هو توفير الساعة الإلكترونية المدفوع ثمنها مسبقا أو إلغاء تكلفتها مع تحليل الـ«p.c.r» بما يقلل قيمة برنامج العمرة بنحو 1000 جنيه وهو ما يساهم في عودة أسعار العمرة إلى شكلها شبه الطبيعي قبل جائحة كورونا.

زيادة الإقبال على أداء العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه بعد إلغاء السعودية للحجر الصحي المؤسسي الذي كان مفروضا على المعتمرين فور وصولهم للسعودية ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية نسب الإقبال على السفر لأداء العمرة، خاصة أن إلغاء الحجر الصحي وبعض الإجراءات الأخرى ساهم في تراجع أسعار برامج العمرة بنسبة تراوحت في المتوسط من 2 إلى 5 آلاف جنيه.