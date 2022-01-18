تطوير وتوحيد لافتات واجهات المحلات في وسط البلد لإعادة رونقها الحضاري

تشهد محافظة القاهرة خلال الفترة الراهنة تنفيذ مشروع إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، لرفع كفاءة واجهات محلات العقارات ذات الطراز المعماري بوسط البلد، ومنها ميدان طلعت حرب، وذلك لاستعادة رونقها الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة وإزالة التشوهات التي سادت خلال العقود الماضية وجعلها مصدر جذب سياحي، ومن خطة التطوير تخصيص بعض الشوارع للمشاة فقط ومنع سير المركبات داخلها، مع العمل على إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وأي مظاهر سلبية في منطقة وسط البلد، كما تشهد عقارات شوارع وسط البلد أعمال رفع كفاءة وطلاء واجهات وتوحيد إعلانات وأسماء المحلات من أجل الإبهار البصري.

الحفاظ على النسيج العمراني

وتضمن تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أنه جار تطوير مناطق بأكملها والاستفادة من الأرض وتطويرها مع تعويض الأهالي، ومنع أي مخالفات وإزالة أي عقبات في سبيل التطوير مع الحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية.

وأكد التقرير، على أن أعمال التطوير في صالح المواطنين لإحداث نقلة حضارية لتلك المواقع وجعلها واجهه سياحية متميزة ومصدر جذب وتحويلها لمتحف مفتوح، مع الحفاظ على الأنشطة التراثية والحرف اليدوية وتقديم الدعم لها، لافتًا إلى أن أي نشاط له تأثير على البيئة سيتم نقله إلى مواقع أخرى وتحديدًا في المجمع الحرفي الجاري إقامته في منشأة ناصر.

التعامل مع كسر ماسورة مياه

وفي سياق آخر، تلقت محافظة القاهرة شكوى صباح اليوم من قاطني شارع مصر والسودان بحي حدائق القبة بحدوث كسر ماسورة المياه وغرق فناء أحد المستشفيات بالمياه، فضلًا عن غرق الشوارع المحيطة، وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتوجيهات المشددة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أسباب الشكاوى، حيث وجه بسرعة التواصل مع حي حدائق القبة وغرفة عمليات شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة لإصلاح الكسر وتم الدفع بسيارات شفط المياه وإزالة أسباب الشكوى.