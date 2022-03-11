مرسى علم تستقبل 10 آلاف سائح.. وزيادة برحلات ألمانيا وبولندا والتشيك

تستقبل فنادق مرسى علم الأسبوع المقبل أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، عبر 64 رحلة طيران سياحية قادمة من 8 دول هي بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وسويسرا وبولندا، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، ابتداء من غدٍ السبت، وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بمطار مرسى علم الدولي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة حرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

64 رحلة طيران

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير أحد فنادق مرسي علم، إن الفنادق استعدت لاستقبال أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 64 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وأشار عثمان في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إلى أن فنادق مرسى علم تشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم الأسبوع الجاري، بدءًا من غد السبت، خاصة الرحلات السياحية الألمانية والتي تصل إلى 12 رحلة طيران، والرحلات التشيكية 15 رحلة طيران، والرحلات البولندية 16 رحلة طيران، بالإضافة إلى 4 رحلات من هولندا و8 رحلات من إيطاليا و3 رحلات من سويسرا، فضلا عن 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي.

وأكد عثمان أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى حوالي 50 بالمائة، وذلك طبقا للحجوزات التي تلقتها الفنادق من الشركات السياحية.