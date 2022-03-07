«اعمل اللي في نفسك بإيدك».. سائحو مرسى علم بمطابخ الفنادق بزي «الشيف»

«اعمل اللي في نفسك بإيدك».. فكرة جديدة لجأت إليها منتجعات مرسى علم، للترويج للسياحة في مصر، إذ يشارك السياح والنزلاء الأجانب الشيف في إعداد الوجبات، في سابقة تُعد الأولى من نوعها؛ للاطمئنان على جودة الطعام ونظافة المطبخ.

تأتي مشاركة السياح في المطبخ كنوعٍ من التغيير ورسالة طمأنة للسائحين بشأن الوجبات المقدمة من حيث المذاق والطعم، ونظافة المكان الذي يصنع الطعام فيه، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين، خصوصًا الذين يعشقون دخول المطبخ وإعداد الوجبات بأنفسهم.

السائحون داخل مطبخ أحد الفنادق

كمال جبريل، شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، يرى أنّ دخول السائحين الأجانب مكان إعداد الوجبات، وارتدائهم لزي «الشيف» ويشاركون في صنع الوجبات، ويختارون الوجبات لإعدادها بأنفسهم يجعلهم مطمئنين، ويرتبطون بهذا المكان.

وأضاف جبريل لـ«الوطن»، أن ذلك لاقى قبول وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من المشاركين.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

ويقول عاطف عثمان الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مرسى علم، إنّ الفنادق تحرص دائمًا على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، وإن فكرة مشاركة السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات في الدخول للمطبخ وإعداد الوجبات نوع من أنواع تنشيط السياحة، خصوصا أنّها تلقى قبول وإعجاب السائحين، ما يُسهم في تنشيط حركة السياحة.

ونوّه عثمان، بارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، وارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق إلى أكثر من 50% حيث تستقبل فنادق مرسى علم آلاف السائحين الأجانب عبر 65 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، الأسبوع الحالي، طبقًا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن في المطار.